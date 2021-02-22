باتشيكو: الزمالك يجب أن يفوز في السنغال.. وعلينا احترام توينجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

شدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك على أهمية منح فريق توينجيت السنغالي الاحترام الكامل قبل مواجهة الفريقين في الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال إفريقيا مساء الثلاثاء.

الزمالك تعادل في المباراة الأولى في استاد القاهرة بدون أهداف مع مولودية الجزائر ليحقق بداية غير طيبة، ويسعى لتحقيق الفوز الأول خارج ملعبه في السنغال أمام توينجيت.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة باتشيكو :"تأهل توينجيت للمجموعات يشير إلى أنه فريقاً قوياً لديه إمكانيات كبيرة، ويجب على الزمالك أن يحترمه ليتعامل مع المباراة بصورة طيبة".

وأتم مدرب الزمالك :"علينا أن نحقق الفوز على توينجيت لكي نعود إلى مصر بالثلاث نقاط، ولكي يحدث ذلك علينا أن نعمل بجدية في مواجهة الفريق السنغالي".

وقلل باتشيكو من تأثير الغيابات على فريقه، مُشيراً إلى أنه نجح في إعداد كل لاعبي الفريق لكي يتم تعويض أي لاعب يغيب عن صفوفه، مُشيراً إلى أن الهدف من مباريات المجموعات هو العبور إلى دور الثمانية.