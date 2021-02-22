جنش: الزمالك كان أفضل من الأهلي في نهائي إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمود عبد الرحيم جنش، حارس الزمالك، أن فريقه يحترم فريق توينجيت قبل مواجهته غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال جنش، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الزمالك سيخوض اللقاء من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط، خاصةً أن الفريق هدفه المنافسة على اللقب الإفريقي.

وأضاف جنش أن الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر في الجولة السابقة، إلا أن فريقه كان أفضل وسيطر على مجريات الأمور في المباراة ولكن لم يحالفه التوفيق.

وأشار حارس الزمالك إلى أن فريقه يتطلع للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد خسارة النهائي في الموسم الماضي.

وأتم صاحب الـ33 عاما قائلا أن الزمالك كان أفضل في نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي، ولكن غياب التوفيق حال دون تتويج فريقه باللقب.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق توينجيت على ملعب لاديور في تمام الساعة السادسة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السنغال.