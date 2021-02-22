جنش: الزمالك كان أفضل من الأهلي في نهائي إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد محمود عبد الرحيم جنش، حارس الزمالك، أن فريقه يحترم فريق توينجيت قبل مواجهته غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال جنش، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الزمالك سيخوض اللقاء من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط، خاصةً أن الفريق هدفه المنافسة على اللقب الإفريقي.
وأضاف جنش أن الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر في الجولة السابقة، إلا أن فريقه كان أفضل وسيطر على مجريات الأمور في المباراة ولكن لم يحالفه التوفيق.
وأشار حارس الزمالك إلى أن فريقه يتطلع للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد خسارة النهائي في الموسم الماضي.
وأتم صاحب الـ33 عاما قائلا أن الزمالك كان أفضل في نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي، ولكن غياب التوفيق حال دون تتويج فريقه باللقب.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق توينجيت على ملعب لاديور في تمام الساعة السادسة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السنغال.