مران الزمالك.. 45 دقيقة استعدادا لتوينجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خاض الزمالك مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة مضيفه توينجيت السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الزمالك المران على ملعب لاديور الذي يستضيف المباراة في تمام الساعة السادسة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السنغال.

وفضَّل الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو أن يكون المران خفيفا وأن يتم إنهاءه مبكرا حرصا على اللاعبين من الإرهاق في ظل ارتفاع حرارة الجو في السنغال.

واستغرق المران الذي خاضه الفريق حوالي 45 دقيقة للتعود على أرضية الملعب.

وعقد باتشيكو جلسة مع لاعبي الفريق اليوم على هامش المران.

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز في المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

كما حرص أشرف قاسم المشرف على الكرة وعبد الحليم علي مدير الكرة على تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز في اللقاء.

وحضر عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، التدريبات لمؤازرة الفريق، كما تواجد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لمساندة اللاعبين قبل المباراة.

وتعادل الزمالك في مباراة الجولة الأولى بدون أهداف أمام مولودية الجزائر، بينما خسر توينجيت من الترجي التونسي بملعب الأخير بنتيجة 2-1.

يُذكر أن الزمالك وصل متأخرًا إلى السنغال مساء أمس الأحد في رحلة طويلة استغرقت 24 ساعة.