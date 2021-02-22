بعد حادثة المصري وسموحة..قوانين كرة القدم تعطي الحكم حق إلغاء صافرة نهاية المباراة!

شهدت مباراة في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، اليوم الاثنين 22 فبراير 2021، بين المصري البورسعيدي وسموحة على ملعب برج العرب، حادثة مثيرة للجدل بالنسبة للمهتمين بـ قوانين كرة القدم، عندما قام حكم المباراة “أحمد العدوي” بالعودة إلى المباراة رغم إطلاقه لصافرة النهاية معلنًا تعادل الفريقين بنتيجة 1/1.

وتواصل الحكم أحمد العدوي مع غرفة الفيديو المساعد عقب اطلاق صافرة نهاية المباراة للتأكد من وجود حالة تستدعي ركلة جزاء لم يشاهدها، ليقرر إعادة الفريقين إلى اللعب من جديد، مؤكدًا وجود ركلة جزاء.

وأهدر اللاعب أحمد رفعت ركلة الجزاء في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل من ضائع، لينتهي اللقاء بنفس النتيجة التي كان عليها عند اطلاق صافرة النهاية لأول مرة.

وتمنح قوانين كرة القدم الحق للحكم بأن يلغي صافرة نهاية المباراة، وما حدث في مصر ليس بجديد، فقد تكرر نفس هذا المشهد لكن بطريقة مختلفة قليلاً في مباراة بين فرايبورج وماينز بمنافسات الدوري الألماني عام 2018، عندما استدعى الحكم لاعبي الفريقين بعدما توجهوا إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين لاحتساب ركلة جزاء.

ولجأ الحكم جويدو وينكمان إلى حكم الفيديو المساعد، وتأكد منه بوجود لمس للكرة باليد من جانب أحد لاعبي فرايبورج، ليسدد لاعب ماينز “بابلو دي بلاسيس” ركلة الجزاء بنجاح لفريقه ويتقدم ماينز بهدف دون رد.

ورفض الحكم في البداية احتساب ركلة الجزاء لصالح اللاعب “دانيل بروسينسكي” الذي اعترض بقوة لمشاهدة تمريرته ترتطم في يد مدافع فرايبورج “مارك أوليفر كيمبف”.

وبعدما توجه اللاعبون إلى غرفة خلع الملابس، طُلب من الحكم “جويدو وينكمان” تطبيق قوانين كرة القدم بشكل صحيح، والذهاب إلى حكم الفيديو المساعد على الجانب الآخر من الملعب لمشاهدة إعادة اللعبة المثيرة للجدل عبر الشاشة.