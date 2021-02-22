تعرف على نتيجة مباراة يوفنتوس وكروتوني في الدوري الايطالي، في أهم مباريات اليوم الاثنين 22-2-2021، ضمن منافسات الجولة 23، والتي يستضيفها ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

يدخل يوفنتوس مباراة اليوم بمعنويات سيئة، بعدما تلقى خسارة مفاجئة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي أمام “بورتو” البرتغالي بنتيجة (2-1).

كما فشل يوفنتوس للمرة الثانية هذا الموسم في إكمال سلسلة من أربعة انتصارات متتالية في الدوري الايطالي، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام “نابولي” بهدف مقابل لا شيء.

ويحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول الترتيب، وفي حالة انتصاره اليوم على كروتوني سيصعد إلى المركز الثالث ليقلص الفارق مع الثاني “ميلان” إلى 4 نقاط، مع إمتلاكه مباراة مؤجلة أمام “نابولي”.

وجمع يوفنتوس 42 نقطة، من 21 مباراة، انتصر في 12 لقاء، وتعادل 6 مرات، وخسر في 3 مناسبات، وسجل لاعبوه 41 هدفًا، وتلقت شباكه 19 هدفًا كأقوى خط دفاع في الدوري الايطالي حتى الآن.

على الجانب الآخر، تلقى كروتوني الخسارة الرابعة على التوالي في الجولة الماضية أمام “ساسولو”، ويبدو انه استسلم مبكرًا في صراع البقاء بالسيريا آ.

ويتذيل كروتوني ترتيب الدوري الايطالي وفي رصيده 12 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها “تورينو” الذي انتصر على كالياري لحساب الجولة الحالية.

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