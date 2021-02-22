فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة المصري البورسعيدي وسموحة في الدوري المصري We

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة المصري البورسعيدي وسموحة في الدوري المصري، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 22-2-2021 ضمن الجولة 14.

خيم التعادل الايجابي 1-1 على لقاء المصري البورسعيدي ومضيفه سموحة، فى المباراة التي اقيمت بينهم مساء اليوم على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وتقدم المصري عن طريق عمر كمال من ضربة جزاء، قبل أن يسجل عبد الكبير الوادي هدف التعادل لسموحة في الدقيقة 38.

ورفع سموحة رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع المصري رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع.

حقق نادي سموحة 3 انتصارات في الدوري المصري حتى الآن، وخسر في مناسبة وحيدة وكانت أمام “الزمالك” في الجولة الثالثة، وتعادل في 9 مباريات.

وتمكن سموحة من تجاوز فريق “دكرنس” في دور 32 من كأس مصر يوم 16 فبراير الجاري، في آخر مباراة لعبها الفريق قبل مواجهته اليوم لفريق “المصري البورسعيدي” الذي يمر بفترة جيدة في الوقت الراهن.

وكانت آخر مباراة لفريق المصري البورسعيدي في مسابقة كأس مصر ايضًا، وعبر إلى دور 16 من بوابة فريق “المنصورة”، في المباراة التي أقيمت يوم 15 فبراير الجاري.

إليكم اهداف المباراة

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