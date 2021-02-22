بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وكروتوني في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وكروتوني”، في أهم مباريات اليوم الاثنين 22-2-2021، ضمن الجولة 23 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة يوفنتوس وكروتوني على قناة بي ان سبورتس 1 و4، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت سيريا آ.

وتقام مواجهة يوفنتوس ونابولي على ملعب أليانز ستاديوم، بإدارة من الحكم الايطالي “فليريو ماريني”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

يدخل يوفنتوس مباراة اليوم بمعنويات سيئة، بعدما تلقى خسارة مفاجئة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي أمام “بورتو” البرتغالي بنتيجة (2-1).

كما فشل يوفنتوس للمرة الثانية هذا الموسم في إكمال سلسلة من أربعة انتصارات متتالية في الدوري الايطالي، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام “نابولي” بهدف مقابل لا شيء.

ويحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول الترتيب، وفي حالة انتصاره اليوم على كروتوني سيصعد إلى المركز الثالث ليقلص الفارق مع الثاني “ميلان” إلى 4 نقاط، مع إمتلاكه مباراة مؤجلة أمام “نابولي”.

وجمع يوفنتوس 42 نقطة، من 21 مباراة، انتصر في 12 لقاء، وتعادل 6 مرات، وخسر في 3 مناسبات، وسجل لاعبوه 41 هدفًا، وتلقت شباكه 19 هدفًا كأقوى خط دفاع في الدوري الايطالي حتى الآن.

على الجانب الآخر، تلقى كروتوني الخسارة الرابعة على التوالي في الجولة الماضية أمام “ساسولو”، ويبدو انه استسلم مبكرًا في صراع البقاء بالسيريا آ.

ويتذيل كروتوني ترتيب الدوري الايطالي وفي رصيده 12 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها “تورينو” الذي انتصر على كالياري لحساب الجولة الحالية.

يوفنتوس – كروتوني

???? الدوري الايطالي (الجولة 23)

???? ملعب آليانز (تورينو)

بعد قليل

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تشكيلة يوفنتوس اليوم: جيانلويجي بوفون – أليكس ساندرو – ماتياس دي ليخت – ميريح ديميرال – دانيلو – ويستون مكيني – آرون رامسي – رودريجو بينتانكور – فيديريكو كييزا – ديان كولوسيفسكي – كريستيانو رونالدو.

تشكيلة كروتوني اليوم: أليكس كورداز – سيباستيانو لوبيرتو – فلاديمير جوليميك – ليساندرو ماجلان – بيدرو بيريرا- جونيور ميسياس – سالفاتوري مولينا – ميلوس فوليتش – آركاديوش ريكا – آدام وناس – سامويل دي كاراميني

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