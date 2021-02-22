تعرف على جدول ترتيب الدوري السوري بعد نتائج مباريات اليوم الاثنين 22 فبراير 2021، فى الجولة 17 من المسابقة، والتي شهدت 7 مباريات.

اقتنص فريق تشرين الساحلي صدارة جدول ترتيب الدوري السوري عقب فوزه السهل امام مضيفه الحرية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي اقيمت بينهم على ملعب 7 نيسان بحلب.

وعلى ملعب الجلاء بدمشق سقط فريق الجيش فى فخ الخسارة أمام الفتوة بهدف دون رد، سجل هدف المباراة اللاعب “أياد عويد” فى الدقيقة 18، وشهد اللقاء ضياع ضربة جزاء للجيش فى الدقيقة 40 نفذها اللاعب قصي حبيب وتصدي لها ببراعة الحارس “يزن عرابي”.

وشهد ملعب الباسل باللاذقية قمة الجولة بين حطين وضيفه الكرامة والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، تقدم الكرامة فى الدقيقة 34 عن طريق “نصوح النكدلي”، وفى الدقيقة 70 استطاع فريق حطين تدارك هدف التعادل عبر لاعبه “حسين جويد”، ولم يستغل الفريقان تعثر الجيش اليوم.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثامنة فى الدوري السوري يوم 27 فبراير 2021.

ترتيب الدوري السوري بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 17

1- تشرين 37 نقطة

2- الجيش 35 نقطة

3- حطين 34 نقطة

4- الكرامة 33 نقطة

5- الوحدة 32 نقطة

6- الطليعة 27 نقطة

7- الوثبة 22 نقطة

8- الاتحاد 20 نقطة

9- جبلة 19 نقطة

10- الشرطة 18 نقطة

11- حرجلة 14 نقطة

12- الساحل 9 نقاط

13- الفتوة 8 نقاط

14- الحرية 8 نقاط

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