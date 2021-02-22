تشكيلة يوفنتوس اليوم أمام كروتوني في ختام الجولة 23 من الدوري الايطالي

أضطر المدير الفني الإيطالي الشاب “آندريا بيرلو” لمواصلة استبعاد الثنائي جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي من تشكيلة يوفنتوس اليوم أمام كروتوني في ختام مباريات الجولة 23 من الدوري الايطالي، لعدم تعافيهما بعد من الإصابة.

ولُعبت على مدار الثلاثة أيام الماضية “الجمعة والسبت والأحد” مباريات الجولة 23 من الدوري الايطالي، وشهدت تعزيز انتر ميلان لصدارته بعد أن حقق فوزًا عريضًا على جاره ميلان في ديربي الغضب بثلاثية نظيفة.

ويحتاج يوفنتوس للفوز على كروتوني بأي ثمن من أجل التقدم 3 مراكز دفعة واحدة، حيث يحتل حاليًا المركز السادس برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن روما الثالث.

لكن سيتوجب على فريق السيدة العجوز التعامل مع الغيابات المؤثرة في جميع مراكزه، بعدما تأكد غياب كيليني وبونوتشي للمرة الرابعة على التوالي، وغياب لاعب الوسط الدولي البرازيلي “آرثر ميلو” المصاب مباراة روما مطلع الشهر الجاري، وهي نفس المباراة التي شهدت إصابة المدافع ليوناردو بونوتشي إصابة عضلية أبعدته عن آخر ثلاث مباريات.

وخرج صانع الألعاب الدولي الفرنسي “آدريان رابيو” من حسابات بيرلو بداعي الإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل على 5 بطاقات بين مباريات الجولات 8 و22.

وسيتواصل غياب الظهير الأيمن الكولومبي خوان كوادرادو لإصابة عضلية، بالاضافة إلى المهاجم الأرجنتيني الشاب “باولو ديبالا” المصاب في الركبة.

في المقابل، لن يفتقد مدرب فريق كروتوني “جيوفاني ستروبا” سوى لاعب واحد فقط بداعي الإصابة هو المدافع الإيطالي الشاب جوسيبي كومو، الغائب عن الملاعب منذ بداية شهر يناير الماضي لإصابة عضلية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 مساءً بتوقيت جرينيتش، التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب آليانز تورينو.

التالي تشكيلة يوفنتوس الاساسية اليوم:

جيانلويجي بوفون

أليكس ساندرو – ماتياس دي ليخت – ميريح ديميرال – دانيلو

ويستون مكيني – آرون رامسي – رودريجو بينتانكور – فيديريكو كييزا

ديان كولوسيفسكي – كريستيانو رونالدو.

التالي تشكيلة كروتوني الاساسية اليوم:

أليكس كورداز

سيباستيانو لوبيرتو – فلاديمير جوليميك – ليساندرو ماجلان – بيدرو بيريرا

جونيور ميسياس – سالفاتوري مولينا – ميلوس فوليتش – آركاديوش ريكا

آدام وناس – سامويل دي كاراميني