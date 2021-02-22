فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة فى كأس مصر

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة فى كأس مصر، ضمن مباريات اليوم الاثنين 22 فبراير 2021، فى منافسات دور الـ32، والتي استضافها استاد حرس الحدود (المكس) بالاسكندرية.

تأهل فريق سيراميكا كليوباترا إلى دور الستة عشر من كأس مصر، وذلك عقب فوزه على غزل المحلة بهدفين نظيفين اليوم الاثنين.

وتقدم رجب عمران لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 49، قبل أن يضيف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وسيواجه سيراميكا كليوباترا الفائز من مباراة مصر المقاصة وأشمون والمقرر لها غدا الثلاثاء.

إليكم اهداف المباراة

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