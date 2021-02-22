الامارات | ماذا فعل مدرب النصر ليهزم الشارقة بثلاثية في الكأس؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل مدرب النصر ليهزم الشارقة بثلاثية في الكأس؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم مدرب النصر، الأرجنتيني دياز، فريقه بشكل رائع في مباراة الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، وقاده للفوز على الشارقة متصدر الدوري الإماراتي بثلاثية نظيفة، ليضرب موعداً مع فريق شباب الأهلي في نهائي مكرر لموسم 2015 والذي توج فيه النصر بلقب البطولة.

وفاجأ مدرب النصر، الأرجنتيني دياز، مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري، بإعطاء الحرية للاعبي الوسط البرتغالي توزي، والجزائري مهدي عبيد، بالزيادة الهجومية ومساعدة تيغالي، لينجح اللاعبين في إحراز هدفي النصر بالشوط الأول وكلا اللاعبين سجل هدفه وهو داخل منطقة الجزاء وهو ما يؤكد خطة دياز، في الوصول إلى مرمى الشارقة عن طريق لاعبي الوسط.

وقدم لاعب النصر، ومنتخب الرأس الأخضر، ريان مينديز، أفضل مباراة له مع العميد وأمام فريقه السابق دفاعياً وهجومياً ليشكل خطورة حقيقة على مرمى الشارقة ومنها صناعة الهدف الثاني للنصر، إضافة إلى عودة الهداف تيغالي، إلى زيارة الشباك في يوم عيد ميلاده، ويحرز الهدف الثالث ويقود فريقه إلى المباراة النهائية في البطولة.

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