التعاون يوجع الوحدة في الشرائع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فشل دفاع الوحدة في الصمود أمام هجوم التعاون وسمح له بزيارة مرماه مرتين في المباراة التي جرت بين الفريقين أمس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تكفل بهدفي التعاون، أليخاندور روميرو في الدقيقة 24، وليندر تاوامبا في الدقيقة 89.

ورغم أن الوحدة دخل المباراة منتشيا بانتصارين متتالين أمام الرائد والفيصلي، إلا أنه فشل في استثمار حالته المعنوية المرتفعة وخسر للمرة الأولى مع مدربه الأردني محمد الحديد الذي تولى المهمة خلفا للمدرب المقال، البرتغالي فييرا.

وتوقف رصيد الوحدة عند النقطة 27 في المركز الثامن، فيما قفز التعاون إلى المركز السادس بعد أن رفع رصيده إلى 28 نقطة.

على الجانب الآخر، كسب المدير الفني للتعاون الفرنسي كارتيرون المعركة بعد أن نجح في توزيع جهود لاعبيه خلال الشوطين الأول والثاني.