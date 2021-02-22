الرائد يضرب أبها في معقله بثلاثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتفض الرائد أمس وأوقف سلسلة هزائمه بالفوز على مضيفه أبها 3/ 0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وجاء الفوز بعد 3 هزائم متتالية أمام الشباب والباطن والوحدة على التوالي. واحتاج الرائد إلى 26 دقيقة فقط ليسجل أهدافه الثلاثة في الشوط الأول بعد أن طبق خطة محكمة. واحتاج الرائد إلى 26 دقيقة فقط ليسجل أهدافه الثلاثة في الشوط الأول بعد أن طبق خطة محكمة. وتبادل تسجيل الأهداف، محمد فوزير (12)، وكريم البركاوي الذي سجل الهدفين الثاني (من ضربة جزاء) والثالث في الدقيقتين 20، 26. وبهذه النتيجة رفع الرائد نقاطه إلى 22 نقطة في المركز الـ14، بينما بقي رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز الـ11.

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