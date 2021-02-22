شكرا لقرائتكم خبر البايرن وأتلتيكو يتطلعان للتخلص من كبوتهما بلاتسيو وتشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع بايرن ميونخ إلى التخلص من كبوته الحالية عن طريق استعادة مسيرته الرائعة في رحلة الدفاع عن لقبه الأوروبي، بعد حصوله على نقطة واحدة من آخر مباراتين خاضهما في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الألماني.

ويحل بايرن ضيفا على لاتسيو الإيطالي اليوم في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، كما يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني فريق تشيلسي الإنجليزي في مباراة أخرى أيضا بجولة الذهاب.

وأسفرت كبوة بايرن المحلية عن تجديد الصراع على لقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، حيث اقتصر الفارق مع لايبزج صاحب المركز الثاني على نقطتين فقط ومع فولفسبورج صاحب المركز الثالث على 7 نقاط.

كما يسعى أتلتيكو إلى التخلص من كبوته في الدوري الإسباني والتغلب على تشيلسي في المباراة التي تقام بالعاصمة الرومانية بوخارست، بسبب قيود السفر المفروضة في إسبانيا نتيجة أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ولم يحصل بايرن على الفترة الكافية للإعداد قبل بداية الموسم الحالي، كما ضاعفت الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) التي أحرزها الفريق في الموسم الماضي 2019 / 2020 من ارتباطات الفريق، حيث كان عليه السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق من الشهر الحالي لخوض فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، والتي توج الفريق بلقبها.

ولم يحقق بايرن أي فوز على المستوى المحلي منذ عودته من الدوحة، ولم يستطع الفريق الهروب من فخ الهزيمة أمام إنتراخت فرانكفورت.

ومنذ أن خسر أمام ليفربول في دور الـ16 لدوري الأبطال الأوروبي في الموسم قبل الماضي، لم يخسر بايرن أي مباراة بالبطولة على مدار نحو عامين، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في واحدة.

وفي المواجهة الأخرى يتطلع أتلتيكو لاستعادة اتزانه عبر البطولة الأوروبية بعدما أحرز 5 نقاط فقط في آخر 4 مباريات خاضها بالدوري الإسباني، وإن ظل الفريق في صدارة جدول المسابقة.

وقلصت الإصابات بفيروس كورونا الخيارات المتاحة أمام المدير الفني لأتلتيكو الأرجنتيني دييجو سيميوني، في الفترة الماضية، وإن بدأ اللاعبون في التعافي والعودة لصفوف الفريق.