التلهف للقمة يحفز الاتحاد لتجاوز الفيصلي

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ويحفز المركز الرابع فريق الاتحاد لدخول المباراة بشعار الفوز واستغلال فرصة اصطدام الفرق التي تسبقه في الترتيب مع بعضها، حيث يأمل في اقتحام مثلث الكبار.وأثبتت المواجهات السابقة أن سقف طموحات الاتحاديين في ارتفاع ملحوظ، خاصة بعد بلوغ الفريق النقطة 32.
أما الفيصلي الذي يحتل المركز الـ 12 برصيد 23 نقطة، فيبحث هو الآخر عن فوز يعيده إلى جادة الطريق.
الفريقان قادمان من انتصار في الجولة الماضية، حيث فاز الفيصلي على ضمك 2-0 ، كما تغلب الاتحاد على التعاون 2-1، ولم يخسر الاتحاد في آخر 8 مباريات على ملعبه سوى مرة واحدة فقط، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات.
في دوري المحترفين، التقى الاتحاد بالفيصلي 21 مرة، فاز الاتحاد 8 مرات مقابل 7 للفيصلي، فيما حضر التعادل 6 مرات.
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