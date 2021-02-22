الفتح يخطط لإلحاق الاتفاق بالشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل الفتح المنتشي بفوز ثمين في الجولة الماضية على المتصدر الشباب، ضيفه الاتفاق الخاسر بثلاثية من الهلال في مواجهة شرقاوية بهدف تحسين المراكز، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتجري المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية. وسيسعى المدير الفني للفتح البلجيكي بانيك فييرا، لاستغلال العامل النفسي عقب الفوز الأخير والهروب من منطقة المراكز المتأخرة بسلم الترتيب، مستندا على لاعبين أجانب مميزين يتقدمهم البيروفي كويفا والمغربي مراد باتنا والمهاجم الهولندي ميتشيل فريدي. وسيسعى المدير الفني للفتح البلجيكي بانيك فييرا، لاستغلال العامل النفسي عقب الفوز الأخير والهروب من منطقة المراكز المتأخرة بسلم الترتيب، مستندا على لاعبين أجانب مميزين يتقدمهم البيروفي كويفا والمغربي مراد باتنا والمهاجم الهولندي ميتشيل فريدي. في حين سينتهج المدير الفني للاتفاق الوطني خالد العطوي، أسلوب الضغط العالي في ملعب الخصم واستغلال سرعة الثلاثي محمد الكويكبي والتونسي نعيم السليتي والسنغالي سليمان دوكارا ومن أمامهم المهاجم المغربي وليد أزارو، سعيا لكسب المباراة من أجل المنافسة على مراكز جيدة. يملك الفتح 25 نقطة، مقابل 27 للاتفاق.

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