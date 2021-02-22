ظروف الباطن تغري القادسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه المدير الفني لفريق الباطن البرتغالي خوسيه جاريدو، مأزقا صعبا وهو يلتقي القادسية مساء اليوم لحساب الجولة الـ20 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب نادي الباطن، نتيجة اجتياح فيروس كورونا لأكثر من 24 شخصا في الفريق، بينهم أكثر من 15 لاعبا، تسببت في إلغاء التدريبات في اليومين الماضيين.

ومن المنتظر أن يدفع جاريدو بعدد من اللاعبين الشباب، وذلك لتعويض الغيابات ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق الذي عاد من أبها بنقاط مهمة في الجولة الماضية.

في المقابل يسعى المدير الفني للقادسية التونسي يوسف المناعي، لاستغلال نقص الباطن وإكمال مسيرة الفريق نحو المراكز المتقدمة في ظل النتائج الإيجابية التي حققها أخيرا، والتي لم يخسر خلالها الفريق منذ الجولة العاشرة.

ويفتقد القادسية خدمات الظهير الأيمن حمد اليامي للإيقاف بالبطاقة الحمراء، وكذلك البرازيلي أدسون داكروز لتراكم البطاقات.

ويملك فريق الباطن 23 نقطة، مقابل 28 نقطة للقادسية.