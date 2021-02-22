ظروف الباطن تغري القادسية

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ومن المنتظر أن يدفع جاريدو بعدد من اللاعبين الشباب، وذلك لتعويض الغيابات ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق الذي عاد من أبها بنقاط مهمة في الجولة الماضية.في المقابل يسعى المدير الفني للقادسية التونسي يوسف المناعي، لاستغلال نقص الباطن وإكمال مسيرة الفريق نحو المراكز المتقدمة في ظل النتائج الإيجابية التي حققها أخيرا، والتي لم يخسر خلالها الفريق منذ الجولة العاشرة.
ويفتقد القادسية خدمات الظهير الأيمن حمد اليامي للإيقاف بالبطاقة الحمراء، وكذلك البرازيلي أدسون داكروز لتراكم البطاقات.
ويملك فريق الباطن 23 نقطة، مقابل 28 نقطة للقادسية.
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