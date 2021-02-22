قاع الدوري يشتعل بمواجهة العين وضمك

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ويحتل العين المركز الـ16 الأخير برصيد 14 نقطة، فيما يملك ضمك 16 نقطة في المركز قبل الأخير، وكلاهما مهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ما لم ينتفض ويحقق انتصارات مستحقة في الجولات المتبقية من الدوري.ويدرك كلا الفريقين أن التعادل لن يخدم أيا منهما، لذلك سيرميان بكل ما لديهما من أوراق من أجل خطف كامل النقاط.
وتبدو المواجهة شبه مصيرية بالنسبة للعين وأمل شبه أخير إذا ما أراد التمسك بأمل البقاء في دوري الكبار بعد أن صعد إليه للمرة الأولى في الموسم.
أما ضمك فلا يريد هو الآخر تجربة الموسم الماضي التي كادت تكلفه عودة سريعة إلى دوري الأولى قبل أن ينجو في المنعطف الأخير.
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