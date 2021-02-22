شكرا لقرائتكم خبر قمة مرسول بارك.. النصر يريدها مكايدة والهلال لملاحقة الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسيطر قمة النصر والهلال المقررة اليوم بملعب مرسول بارك في إطار الجولة الـ20 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على اهتمام عشاق متابعي الكرة السعودية في الداخل والخارج.

وعلى الرغم من ابتعاد صاحب الأرض، فريق النصر عن المنافسة على لقب البطولة بعد الخسارة 0/ 1 أمام القادسية في الجولة الماضية، وقبلها أمام الشباب 0/ 4، إلا أن كتيبة الكرواتي الين هورفات ستسعى بكل قوة لعرقلة الهلال في مشوار بحثه عن الاحتفاظ باللقب.

ويحتل النصر المركز الثامن برصيد 25 نقطة بعد أن خسر أكثر مما فاز، حيث هزم 8 مرات، وفاز في 7 مباريات، فيما تعادل في 4 مواجهات.

وسجل 27 هدفا واستقبل مرماه 26 هدفا.

أما الهلال، فسيرمي بكامل ثقله في مهمة الحفاظ على لقبه بعد أن عاد أخيرا لنغمة الانتصارات بفوزه على الاتفاق 3-1.

ويحتل الهلال المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن الشباب (قبل مباريات أمس).

ويعلم مدرب الهلال البرازيلي روجيرو ميكالي بأن النصر سيكون مختلفا أمامه لا سيما أنها مباراة ديربي تحمل حسابات أخرى. ويعد الهلال ثاني أكثر فرق الدوري تحقيقا للفوز بواقع 10 انتصارات، كما أنه أقلها خسارة بجانب الشباب والاتحاد بواقع 3 هزائم.

المناسبة: دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الملعب: مرسول بارك

الجولة: 20

نتيجة الدور الأول: فوز الهلال 2-0

قبل المواجهة

تواجه الفريقان بدوري المحترفين في 26 مباراة، فاز الهلال 14 مرة، مقابل 7 مرات للنصر، وظهر التعادل في 5 مباريات

آخر فوز للنصر على الهلال في الدوري جاء بملعب جامعة الملك سعود (مرسول بارك) بنتيجة 2-1 وكان في الدور الأول من موسم 2019-2020

فرض الهلال سيطرته على الديربي في آخر 3 مباريات كان آخرها فوزه في الدور الأول الموسم الحالي بنتيجة 2-1

تواجه الفريقان في ملعب مرسول بارك مرتين، فاز النصر في واحدة، وتعادلا في اللقاء الأول

يغيب من الهلال سلمان الفرج وصالح الشهري وجانغ سو وهتان باهبري ومحمد كنو ومدالله العلياني، ويغيب من النصر عبدالرحمن العبيد

آخر لقاء بين الفريقين جرى في كأس السوبر أواخر يناير الماضي، وانتهى بفوز النصر 3-0

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