قمة مرسول بارك.. النصر يريدها مكايدة والهلال لملاحقة الصدارة

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وعلى الرغم من ابتعاد صاحب الأرض، فريق النصر عن المنافسة على لقب البطولة بعد الخسارة 0/ 1 أمام القادسية في الجولة الماضية، وقبلها أمام الشباب 0/ 4، إلا أن كتيبة الكرواتي الين هورفات ستسعى بكل قوة لعرقلة الهلال في مشوار بحثه عن الاحتفاظ باللقب.ويحتل النصر المركز الثامن برصيد 25 نقطة بعد أن خسر أكثر مما فاز، حيث هزم 8 مرات، وفاز في 7 مباريات، فيما تعادل في 4 مواجهات.
وسجل 27 هدفا واستقبل مرماه 26 هدفا.
أما الهلال، فسيرمي بكامل ثقله في مهمة الحفاظ على لقبه بعد أن عاد أخيرا لنغمة الانتصارات بفوزه على الاتفاق 3-1.
ويحتل الهلال المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن الشباب (قبل مباريات أمس).
ويعلم مدرب الهلال البرازيلي روجيرو ميكالي بأن النصر سيكون مختلفا أمامه لا سيما أنها مباراة ديربي تحمل حسابات أخرى. ويعد الهلال ثاني أكثر فرق الدوري تحقيقا للفوز بواقع 10 انتصارات، كما أنه أقلها خسارة بجانب الشباب والاتحاد بواقع 3 هزائم.
المناسبة: دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الملعب: مرسول بارك
الجولة: 20
نتيجة الدور الأول: فوز الهلال 2-0
قبل المواجهة
- تواجه الفريقان بدوري المحترفين في 26 مباراة، فاز الهلال 14 مرة، مقابل 7 مرات للنصر، وظهر التعادل في 5 مباريات
- آخر فوز للنصر على الهلال في الدوري جاء بملعب جامعة الملك سعود (مرسول بارك) بنتيجة 2-1 وكان في الدور الأول من موسم 2019-2020
- فرض الهلال سيطرته على الديربي في آخر 3 مباريات كان آخرها فوزه في الدور الأول الموسم الحالي بنتيجة 2-1
- تواجه الفريقان في ملعب مرسول بارك مرتين، فاز النصر في واحدة، وتعادلا في اللقاء الأول
- يغيب من الهلال سلمان الفرج وصالح الشهري وجانغ سو وهتان باهبري ومحمد كنو ومدالله العلياني، ويغيب من النصر عبدالرحمن العبيد
- آخر لقاء بين الفريقين جرى في كأس السوبر أواخر يناير الماضي، وانتهى بفوز النصر 3-0
- سيكون عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر على مقاعد البدلاء
- أشهر نتائج الدور الثاني بين الفريقين فوز الهلال 5-1 عام 2017
- يعد دفاع الهلال الأقوى في الدوري، استقبل 14 هدفا فقط
- الضغط على المتصدر الشباب
- الثأر لهزيمته الأخيرة في كأس السوبر
- تعميق جراح الغريم وزيادة أوجاعه
- تأكيد تفوقه على النصر في الدوري ذهابا وإيابا
- كسب أسماء جديدة وتجاوز ظروف الغيابات
- تحسين مركزه بسلم الترتيب
- تعطيل نده التقليدي من المنافسة على لقب الدوري
- تحقيق انتصار ثان على التوالي في آخر مباراتين بين الفريقين
- كشف مستقبل المدرب الين هورفات مع الفريق
- دفعة معنوية قبل خوض غمار بطولة كأس الملك
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