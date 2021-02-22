شكرا لقرائتكم خبر منح متدربين فرصة لتغطية فورمولا إي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختار الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عددا من الإعلاميين لتغطية سباق فورمولا إي الدرعية2021، ضمن برنامج تطوير الإعلاميين الواعدين.

وأتاحت (فورمولا إي) الفرصة لمجموعة من الإعلاميين ليكونوا ضمن الفريق الإعلامي للسباقات، والمشاركة في إعداد تقارير تلفزيونية، والاستفادة من الخبرات الإعلامية العالمية الحاضرة لتغطية الحدث الكبير.

وجاء الترشيح بعد منافسة إعلامية بين عدد من طلاب الجامعات وحديثي التخرج سبق لهم المشاركة في برامج الاتحاد التدريبية خلال العام الماضي.

يذكر أن الاتحاد وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، نفذ في ديسمبر الماضي، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي المتخصص في تغطية الراليات وسباقات الفورمولا، شارك فيه أكثر من 200 إعلامي وإعلامية.