انتخاب 5 اتحادات رياضية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس المرحلة الأخيرة من انتخابات رئاسة وعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021 - 2024م، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي. وفازت قائمة أحمد القضماني برئاسة اتحاد السباحة بالتزكية، فيما نالت قائمة مشرف الشهري ثقة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكاراتيه. وفازت أريج مطبقاني برئاسة اتحاد التنس، وعبدالله هاشم برئاسة اتحاد كرة الطاولة، فيما فاز حبيب الربعان باتحاد ألعاب القوى. وفازت أريج مطبقاني برئاسة اتحاد التنس، وعبدالله هاشم برئاسة اتحاد كرة الطاولة، فيما فاز حبيب الربعان باتحاد ألعاب القوى. وتتواصل اليوم انتخابات 5 اتحادات، حيث يتنافس ناصر الشمري وفاضل النمر على رئاسة اتحاد اليد، وصباح الكريديس وعبدالله الوثلان على رئاسة اتحاد الدراجات، فيما ستكون انتخابات اتحاد التايكوندو والكرة الطائرة وكرة السلة بالتزكية لوجود قائمة واحدة فقط لكل اتحاد.

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