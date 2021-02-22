6 مدربين ينالون رخصة دولي اليد

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ومنح المدربون الرخصة بعد اجتيازهم لدورة دراسات رخصة التدريب (B) للمدربين الآسيويين ذوي الخبرات التي أقيمت عن بعد خلال الفترة من 2 ـ 15 ديسمبر 2020م، بتنظيم من الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح الاتحاد الدولي لكرة اليد المدربين الوطنيين فاضل آل سعيد، موسى هزاع، هاشم الشرفا، فاخر غاشي، فرج آل إسماعيل عبد رب الرسول الجزيري، رخصة التدريب (المستوى B)، التي تعد ثاني أعلى شهادة على المستوى الدولي لمدربي كرة اليد.ومنح المدربون الرخصة بعد اجتيازهم لدورة دراسات رخصة التدريب (B) للمدربين الآسيويين ذوي الخبرات التي أقيمت عن بعد خلال الفترة من 2 ـ 15 ديسمبر 2020م، بتنظيم من الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة.

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