شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة 3 أيام للاعبى غزل المحلة بعد الهزيمة من سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة، بقيادة خالد عيد، راحة سلبية للاعبى الفريق لمدة 3 أيام عقب الهزيمة أمام سيراميكا فى بطولة كأس مصرلتجنب الإرهاق خلال المرحلة المقبلة، حيث يستعد لملاقة فريق البنك الأهلى فى الدورى المصرى.

وحقق فريق سيراميكا فوزا ثمينا على غزل المحلة بهدفين دون مقابل فى المباراة التي أقيمت باستاد المكس بالإسكندرية، أحرز رجب عمران الهدف الأول بمنتصف الشوط الثانى، وأضاف البديل أحمد ياسر ريان الهدف الثانى فى الدقيقة 67 و بهذه النتيجة يتأهل سيراميكا للمرة الأولى في تاريخه للدور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيرة البنك الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب المحلة يوم 28 من الشهر الجارى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب حصد 17 نقطة فى 13 مباراة .