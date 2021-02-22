شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواصل تدريباته بمعسكر أكتوبر استعدادا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بنادى البنك الأهلى تدريباته اليومية على فترتين منذ انطلاقه المعسكر السبت الماضى، استعدادا لمواجهة أسوان الأحد المقبل ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهد المران عودة محمد بسيونى للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد الشفاء من إصابته بشد فى عضلة السمانة، ومازال محمد كوفى ومحمد مجدى ومحمد مثنانى وأحمد على فى مرحلة التأهيل ما بعد الإصابة.

ويأتى المعسكر تنفيذا لطلب خالد جلال للتعارف بين الجهاز الفنى واللاعبين خلال الفترة المقبلة وخوض بعض المباريات الودية للوقوف على مستوى كل لاعب واختيار التشكيل الأنسب لخوض المباريات والتكاتف لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث فى مباراة أسوان فى الدورى المصرى، للتواجد فى مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز.

فريق البنك الأهلى يحتل المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، جمعها من 13 مباراة، حقق الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا ومازال لديه لقاء مؤجل أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري.

ويستعد فريق البنك الأهلى للمباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر أمام فريق أسوان والمقرر لها 28 فبراير الجارى والتى ستقام على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.