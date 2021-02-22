شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتعادل 1 – 1 مع سموحة في الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المصري البورسعيدي الشوط الأول متعادلا مع نظيره سموحة بهدف لمثله في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل للمصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 15 من ركلة جزاء قبل أن يسجل عبد الكبير الوادى التعادل لسموحة في الدقيقة 38 من تسديدة مرت على يمين أحمد مسعود حارس المصري.

وجاء تشكيل المصري كالتالى:

في حراسة المرمي: أحمد مسعود،خط الدفاع: علاء عطا،عمرو موسى،محمد صالح،أحمد شديد قناوي،خط الوسط:عمر كمال،فريد شوقى،إيزى إيميكا،سعيدو سمبوري،محمد عنتر،في الهجوم: أوستن أموتو

وجاءت تشكيلة سموحة كما يلي:

الهاني سليمان فى حراسة المرمي،خط الدفاع: أطهر الطاهر، رجب نبيل، محمد عبدالمنعم، محمد العياط،خط الوسط: مصطفي فتحي، محمود عبدالحليم، أحمد حمص، أحمد جمال،خط الهجوم: عبدالكبير الوادى، حسام حسن.

ويحتل سموحة، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى 8 وخسر لقاءً وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 12هدف، ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 20 نقطة جمعها من 11 مباراة، فاز في 5 وتعادل في مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 5 ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.



