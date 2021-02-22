شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يشكون من درجات الحرارة المرتفعة فى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكا عدد من لاعبي فريق الزمالك، من درجات الحرارة المرتفعة في السنغال، وذلك قبل ساعات من خوض مباراة تونجيت في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء غدا الثلاثاء.

ووصلت بعثة الزمالك إلى السنغال، بعد رحلة استمرت قرابة 24 ساعة، حيث غادرت البعثة القاهرة في السابعة مساء أول أمس السبت، على متن طائرة خاصة وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة من القاهرة إلى السنغال قرابة 8 ساعات، لكن عدم وجود تصريح بالطيران عبر المجال الجوى الموريتانى أدى لهبوط الطائرة فى الجزائر، وتوجهت البعثة من مطار الجزائر إلى السنغال عبر المجال الجوى المالي، بعدما تأزم وصول البعثة إلى السنغال عبر موريتانيا، الأمر الذى تسبب فى زيادة مدة الرحلة وتعديل برنامج الفريق فور الوصول.

ومنذ الوصول للسنغال، شكا لاعبو الزمالك من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وزادت الشكوى خلال خوض المران الأول والأخير في السنغال والتي أقيم في السادسة مساء اليوم على أرضية ملعب استاد "لات ديور"، قبل مباراة تونجيت غدا.

وحاول لاعبو الزمالك مقاومة ارتفاع درجات الحرارة خلال المران، برش المياه بشكل مستمر على أنفسهم، وهو ما لاحظه الجهاز الفني، ليقرر أن يكون مران اليوم خفيفا، حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق سواء بسبب درجات الحرارة المرتفعة أو طول رحلة السفر من القاهرة للسنغال، والتي أدت لتغيير كامل في برنامج الاستعداد لفريق تونجيت أبرزها الاكتفاء بخوض مران وحيد هناك، بدلا من خوض تدريبين كما كان متفقا.