شكرا لقرائتكم خبر عن طهطا يمنح ضياء الزعيم كافة الصلاحيات من أجل عبور عنق الزجاجة بدورى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم جمعة عضو مجلس إدارة نادى طهطا بسوهاج، إن التعاقد مع ضياء الزعيم لقيادة فريق طهطا فى الفترة المقبلة جاء عن قناعة تامة بقدرات المدرب الكفء، حيث تم اختياره بعد مفاضلة بين أكثر من اسم أبرزهم أشرف السيد، وإبراهيم شبانة، وأكرم عبد المجيد، وإيهاب غنيم.

وأكد عضو مجلس إدارة طهطا أن ضياء الزعيم له كل الصلاحيات فى اختيار أعضاء الجهاز المعاون الذى سيقود الفريق، مع التنسيق بينه وبين إدارة نادى طهطا متابعا: هدفنا عبور مرحلة عنق الزجاجة بدورى المظاليم فى مجموعة الصعيد .

وكشف جمعة أن المباريات القادمة ستكون بالنسبة لطهطا بمثابة مباريات الكؤوس ، مضيفا: اللاعبون تعاهدوا على عدم إهدار النقاط لافتا إلى أن مجلس الإدارة يقوم بتقديم الدعم المالي والمعنوي للفريق والجهاز الفني من أحل المنافسه والهروب من شبح الهبوط.

واستقر مجلس إدارة نادى طهطا، على تعيين ضياء الزعيم مديرا فنيا للفريق، خلفا لـ محمد إسماعيل االذى قدم استقالته بعد الخسارة أمام الألومنيوم بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من المجموعة الأولى لدوري الممتاز "ب".

ويستعد طهطا لمواجهة الشرقية للدخان في المباراة المقرر لها السبت المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الـ15 ويحتل فريق طهطا المركز قبل الأخير فى ترتيب المجموعة الأولى.