كاسينجو ينضم لمعسكر الكونغو استعدادا لمباراتى الجابون وجامبيا

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القاهرة - سامية سيد - ينضم الكونغولى كازادى كاسينجو، مهاجم المصرى البورسعيدى، لقائمة منتخب بلاده استعدادا لمباراتى الجابون وجامبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة.

ويحل المنتخب الكونغولي ضيفًا على نظيره الجابوني أولًا فى الثانى والعشرين من مارس المقبل، قبل أن يستضيف نظيره الجامبي فى الثلاثين من الشهر ذاته، علمًا بأن المنتخب الكونغولي يحتل المركز الثالث في مجموعته بعد مرور أربع جولات من التصفيات متخلفًا بنقطة واحدة عن المنتخبين الجامبي والجابوني واللذان يمتلكان نفس الرصيد من النقاط – 7 نقاط – فيما يتذيل المنتخب الأنجولي جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وتعاقد المصرى مع كاسينجو قادما من الوداد البيضاوى المغربى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بعد رحيل الفلسطيني محمود وادى لبيراميدز.

ونجح المهاجم الكونغولى في التعبير عن نفسه في تشكيلة المصرى بعدما خاض العديد من المباريات القوية مع الفريق بالدورى وقاد الهجوم بشكل فعال بات يهدد المنافسين .

ويواجه المصرى نظيره سموحة اليوم باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز والتى يسعى فيها على ماهر المدير الفنى للفريق الساحلى إلى مواصلة الإنتصارات من أجل التقدم نحو وصافة الدورى .