شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكتفى بمران 45 دقيقة واجتماع فنى قبل مواجهة تونجيت السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، أن يكون المران الذى يخوضه الفريق اليوم بالسنغال خفيفا وأن يتم إنهاؤه مبكرا حرصا على اللاعبين من الإرهاق فى ظل ارتفاع حرارة الجو هناك، وذلك استعدادا لمواجهة فريق تونجيت السنغالي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا غدًا الثلاثاء.

واستغرق المران الذى خاضه الفريق حوالي 45 دقيقة للتعود على أرضية الملعب.

كما عقد باتشيكو جلسة مع لاعبي الفريق اليوم على هامش التدريب باستاد لاديور بالسنغال استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي.

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين قبل اللقاء ومطالبتهم بالتركيز في المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. كما حرص أشرف قاسم المشرف على الكرة وعبد الحليم علي مدير الكرة على تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز في اللقاء.

فيما ركز الجهاز الفني على بعض الجوانب الفنية والخططية في تدريب الفريق اليوم ، وحرص المدير الفني للزمالك على عدم الكشف عن أوراقه أو التشكيل المنتظر أن يخوض به الفريق لقاء الغد في ظل حضور وسائل إعلام من السنغال لمتابعة التدريب.

من جهته أعلن الغاني الكسندر اسانتي المنسق العام عن إقامة لقاء تونجيت السنغالي والزمالك بدون حضور جماهيري، والمقرر له غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك استنادا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" والتي تشترط ضرورة حصول أي ناد يرغب في حضور جماهير على موافقة حكومية مكتوبة بالسماح بحضور الجمهور بنصف سعة ملعب المباراة بحد أقصى، وهو ما لا يتوافر مع النادي السنغالي.