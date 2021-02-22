شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى على أتم استعداد لحراسة عرين الأهلي أمام سيمبا التنزاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، متابعيها وجمهورها من جميع أنحاء العالم، بصورة جديدة لحارس مرمى القلعة الحمراء محمد الشناوي، أثناء التدريبات الأخيرة قبل مباراة الفريق غدًا أمام نادى سيمبا التنزانى في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يدافع الأهلي عن اللقب الذى يحمله عن النسخة الماضية.

وكان قد أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى في الكرة المصرية، أن محمد الشناوي حارس الأهلي، يمثل أكثر من 50% من قوة الأهلي، موضحًا أن الإمكانيات التي يظهر عليها تجعله أكبر من اللعب في الدوري المصري.

وقال طارق سليمان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، أن الشناوي من أفضل 10 حراس مرمى في العالم، ولولا تواجده في الدوري المصري لنافس على لقب الأفضل بدون منافس.

وأكد مدرب الحراس أن المكانة التي وصل إليها الشناوي بعيدة تمامًا عن كل منافسيه، موضحا أن أبو جبل يحتل المركز الثاني بين أفضل حراس الكرة المصرية بفارق كبير عن الشناوي، ويأتي عمر رضوان في المرتبة الثالثة.