شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تهزم الكونغو الديمقراطية 1/3 فى بطولة أفريقيا لشباب الطائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب المغرب لشباب الكرة لطائرة على نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3 /1 فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا تحت 21 سنة والتى تستضيفها مصر باستاد القاهرة بمشاركة 4 منتخبات، وذلك فى حضور بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة ،فيما يلتقى بعد قليل منتخب مصر أمام نظيره الكاميرونى .

وشهدت لقاءات الجولة الأولى التى أقيمت أول أمس السبت فوز منتخب مصر على الكونغو الديمقرطية بنتيجة 3 /0 ، بينما فاز منتخب الكاميرون على نظيره المغربى 3 / 1 ، فيما يلتقى يوم الأربعاء الكونغو مع الكاميرون ، ومصر مع المغرب، حيث يتأهل البطل إلى كأس العالم 2021

وتشهد بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة إجراءات احترازية مشددة فى ظل انتشار فيروس كورونا، وقد قامت الفرق لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول، بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين فى البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين فى مجال البطولة التحاليل بمقر الاتحاد، ولن يسمح بدخول البطولة لأى شخص لم يجرى التحاليل قبل انطلاق فعاليات البطولة.

ويرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومعه أيمن غزلان نائبا، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى ومساعده عماد الباهى .