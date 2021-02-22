شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يحتفل بقيادة سيراميكا لدور الـ16 في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي المعار إلى سيراميكا، بتسجيله هدفًا في فوز فريقه على نظيره غزل المحلة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين بدور الـ32 في مسابقة الكأس، وانتهت بفوز سيراميكا بهدفين نظيفين، حيث أحرز رجب عمران الهدف الأول بمنتصف الشوط الثانى، وأضاف البديل أحمد ياسر ريان الهدف الثانى فى الدقيقة 67، ليؤكد تأهل فريقه.

ونشر أحمد ريان صورًا عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال احتفاله بهدفه في شباك المحلة، وعلق "الحمد لله".



احمد ريان (1)



احمد ريان (2)

وتسيد سيراميكا أحداث المباراة منذ البداية وأضاع لاعبوه بعض الفرص السهلة في بداية اللقاء ، وفى الشوط الثانى أجرى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا بعض التغييرات التي أثمرت عن إحراز هدفين متتاليين للفريق الصاعد حديثا.

جاء تشكيل المحلة على النحو التالى:-

حراسة المرمى : محمود رضا

خط الدفاع : محمد فتح الله – محمود علاء –هانى عادل – هشام بلحة

خالد لطفى – أحمد الندرى – عبده يحيي – محمد عبد القادر

خط الهجوم : إسلام فؤاد - أحمد الشيخ

بينما جاء تشكيل سيراميكا على النحو التالى..

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - فابريس نجاه - سيف تقا

خط الوسط: رجب عمران - ضياء قنديل - محمود نبيل - وينفول كوبينا

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد غنيم