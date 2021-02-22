شكرا لقرائتكم خبر عن إدارى المنتخب يتوجه إلى كينيا لمعاينة الفنادق وملعب مباراة 25 مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجه مينا سامح، إدارى منتخب مصر الأول، إلى العاصمة الكينية نيروبى اليوم، الاثنين، لمعاينة الفنادق هناك وكذلك الملعب الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام كينيا يوم 25 مارس المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، بناءً على تكليف من الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى.
ويتقدم إدارى المنتخب بتقرير شامل عقب العودة إلى حسام البدرى ومحمد بركات مدير المنتخب من أجل اختيار الفندق الأنسب للمنتخب، بجانب تحديد حالة ملعب المباراة، كما يناقش مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الإجراءات الاحترازية التى سيتم اتخاذها فى الرحلة.
وحدد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سفر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نيروبي يوم 22 مارس المقبل، تمهيدا لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
وقررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة سفر اثنين من اللجنة مع بعثة منتخب مصر الأول إلى كينيا، حيث يلتقى المنتخبان فى تصفيات أمم أفريقيا 2022، وتقرر سفر رئيس اللجنة الثلاثية مع البعثة ومعه أحمد حسام عوض عضو الاتحاد، على أن يتولى محمد الشواربي عضو الاتحاد مصاحبة الفريق منذ عودته وحتى مباراته مع جزر القمر بالقاهرة المحدد لها يوم 29 مارس في التصفيات نفسها.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم الموافقة على تخصيص طائرة خاصة للمنتخب الوطني الأول في رحلته إلى كينيا لملاقاة منتخبها الوطني يوم 25 مارس ضمن تصفيات الأمم الأفريقية، كما جاء ذلك في معرض موافقة اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد على جميع طلبات المنتخب الأول دعما لمسيرته وتحقيق هدف التأهل لنهائيات الأمم الأفريقية.
كما قرر الاتحاد المصري تشكيل وفد موسع من الهيئات المعنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المقرر انعقادها بالمغرب يوم 12 مارس المقبل لدعم المرشح المصري المهندس هاني أبو ريدة في الانتخابات التي ستجرى خلال الجمعية، ويسعى خلالها المرشح المصري للحفاظ على مقعده في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وبالنسبة لإجراءات وتعليمات القيد للموسم الجديد، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح بقيد 30 لاعبا بالفريق الأول لكل ناد في جميع الأقسام، وبالنسبة للاعبين الأجانب يسمح بقيد 5 لاعبين لكل ناد بالقسم الأول، ولاعبين اثنين لكل ناد بالقسم الثاني، ولاعب واحد لكل ناد بالقسم الثالث، مع معاملة اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المصري بحد أقصى لاعب واحد لكل ناد.
وبعد الاطلاع على توصية الأندية والرأي الفني والمصلحة العامة قرر الاتحاد استمرار عدم السماح لحراس المرمى الأجانب في أي ناد بأي قسم من الأقسام المختلفة.
وبالنسبة للناشئين قرر الاتحاد المصري مشاركة فرق الناشئين بالنادي في درجة المسابقات التي يشارك بها الفريق الأول.
كما أرسل الاتحاد المصري للجهات الأمنية مقترح إقامة اللقاء المؤجل بين الأهلي والزمالك قبل لقائهما معا في الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز خلال شهر رمضان المعظم لاستطلاع رأيها قبل اعتماد جدول المسابقة.