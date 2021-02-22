شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسيمبا فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني منذ قليل بحضور وفد من الناديين، وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الفريق في تنزانيا، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

وشهد الاجتماع الفني عرض الفريقين الزي المحدد لخوض اللقاء، والاتفاق على كل التفاصيل التنسيقية والإدارية المتعلقة بالمباراة.

ويخوض الأهلي لقاء سيمبا التنزاني غدًا بالزي الأزرق كاملًا، على أن يخوض الفريق التنزاني المباراة بزيه الأحمر التقليدي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء، على ملعب مكابا بدار السلام في تنزانيا.

على صعيد متصل، أكد أيمن أشرف، مدافع الفريق أن مواجهة سيمبا التنزاني صعبة، ولكن الأهلى جاء إلى تنزانيا لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مسيرته فى حسم التأهل مبكرًا عن هذه المجموعة.

وقال أيمن أشرف: "لدينا ثقة فى أنفسنا، فنحن أبطال القارة الأفريقية، ولدينا طموحات لمواصلة المسيرة الناجحة للفريق هذا الموسم".