شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو يقود هجوم المصري أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، المقرر لها بعد قليل باستاد ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري كالتالى:

في حراسة المرمي: أحمد مسعود

خط الدفاع: علاء عطا، عمرو موسى، محمد صالح، أحمد شديد قناوي

خد الوسط:عمر كمال، فريد شوقى، إيزى إيميكا، سعيدو سمبوري، محمد عنتر

وفى الهجوم: أوستن أموتو

ويحتل سموحة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 8 وخسر لقاءً وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 12هدف، ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 20 نقطة جمعها من 11 مباراة، فاز في 5 وتعادل في مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 5 ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.