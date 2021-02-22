شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يتقدم بالهدف الأول للمصري في شباك سموحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عمر كمال عبد الواحد لاعب المصرى البورسعيدي الهدف الأول لفريقه في شباك سموحة من ركلة جزاء في الدقيقة 15 من عمر المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على استاد ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري كالتالى:

في حراسة المرمي: أحمد مسعود

خط الدفاع: علاء عطا،عمرو موسى،محمد صالح،أحمد شديد قناوي

خد الوسط:عمر كمال،فريد شوقى،إيزى إيميكا،سعيدو سمبوري،محمد عنتر

في الهجوم: أوستن أموتو

وجاءت تشكيلة سموحة كما يلي:

وجاء تشكيل سموحة كالتالى

الهاني سليمان فى حراسة المرمي.

خط الدفاع: أطهر الطاهر، رجب نبيل، محمد عبدالمنعم، محمد العياط.

خط الوسط: مصطفي فتحي، محمود عبدالحليم، أحمد حمص، أحمد جمال.

خط الهجوم: عبدالكريم الوادى، حسام حسن.

ويحتل سموحة، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى 8 وخسر لقاءً وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 12هدف، ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 20 نقطة جمعها من 11 مباراة، فاز في 5 وتعادل في مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 5 ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.