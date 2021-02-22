شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين خاص لبعثة الزمالك فى السنغال قبل مواجهة تونجيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بعثة نادي الزمالك الموجودة فى السنغال تأمينا خاصا من قوات الأمن السنغالية خلال تحرك حافلة الفريق إلى ملعب لاديور لخوض المران الرئيسي استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي غدا.

ومن المقرر أن يتواجد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، فى المؤتمر الصحفي الذى يسبق مران الفريق، ويعقد باتشيكو محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المقرر انطلاقه بعد قليل على الملعب الذى يستضيف اللقاء.

ويشرح المدير الفنى للزمالك بعض الأمور الفنية للفريق لتطبيقها فى تدريب اليوم استعدادا للقاء بطل السنغال، خاصة أن تدريب اليوم هو الأول والأخير للفريق قبل مواجهة تونجيث.

وحذر باتشيكو لاعبى فريقه من التأثر كثيرًا بأزمة الطيران التى شهدتها البعثة خلال رحلتها من مصر إلى السنغال، مشددًا على ضرورة نسيان تلك الأزمة والعمل على التركيز جيدًا فى مواجهة تونجيث السنغالى.

وطالب باتشيكو لاعبيه بالتركيز جيدًا فى النقاط الفنية التى قام بشرحها، والعمل على غلق مفاتيح لعب الفريق السنغالى مع استغلال نقاط ضعفهم، من أجل تحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، وتعويض التعادل السلبى المخيب أمام مولودية الجزائر فى القاهرة.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.