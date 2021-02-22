شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى 3 صعوبات قبل مواجهة تونجيث السنغالى غداً.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالى، فى السادسة مساء غد الثلاثاء، فى منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، على ملعب الفريق السنغالى، لاسيما أن الفريق الأبيض تعادل سلبيًا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى بالمباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولى.

ويسعى الزمالك لتخطى عقبة تونجيث السنغالى والعودة بالثلاث نقاط لتحسين موقفه في مجموعته، ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، حيث جاء ترتيب المجموعة بوجود الترجى فى المقدمة برصيد 3 نقاط، وخلفه الزمالك برصيد نقطة واحدة، ثم مولودية الجزائر فى المركز الثالث بنفس الرصيد،ويقبع بطل السنغال فى المركز الأخير بلا نقاط.

ويواجه الزمالك 3 صعوبات يسعى الفريق والجهاز الفني لتخطيهم من أجل تحقيق الفوز، حيث لن يكون التعادل نتيجة مرضية للفريق الأبيض رغم خوض المباراة خارج أرضه.

الإرهاق بعد أزمة السفر

يعانى لاعبو الزمالك من الإرهاق بسبب طول رحلة السفر من القاهرة إلى السنغال، حيث شهدت الرحلة معاناة فى الوصول، بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة البيضاء وتخاطب الجهات المسئولة التى أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء أمس الأحد للسنغال.

وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة من القاهرة إلى السنغال قرابة الثمانى ساعات، حيث تحرك الفريق فى السابعة مساء السبت، إلا أن عدم وجود تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية أدى لهبوط الطائرة فى الجزائر.

وتوجهت بعثة فريق الزمالك من مطار الجزائر إلى السنغال عبر الخطوط الجوية المالية، بعدما تأزم وصول البعثة إلى السنغال عبر المجال الجوى الموريتانى، الأمر الذى تسبب فى زيادة مدة الرحلة لخمس ساعات، واضطر الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لإجراء تعديل على موعد برنامج المباراة فور الوصول.

عدم التدريب الجيد قبل المباراة

تسبب تأخر وصول بعثة الزمالك للسنغال في الموعد المحدد لها في إجراء الجهاز الفني تعديلا كبيرا على البرنامج المحدد هناك، حيث اضطر باتشيكو لإلغاء التدريب الذي كان من المقرر خوضه أمس، الأحد، واكتفى ببعض التمارين الخفيفة فور وصول البعثة لفندق الإقامة.

وطلب الزمالك من الاتحاد الأفريقي تأجيل المباراة 24 ساعة لتخطى تلك العقبة والظرف الطارئ الذي تعرضت له البعثة، إلا أن الكاف رفض وتمسك بإقامة المباراة في الموعد المحدد لها.

سوء الأحوال الجوية

أكدت السفيرة نهى خضر، سفيرة مصر فى السنغال، إن البلاد هناك تعيش حالة من سوء الأحوال الجوية بسبب وجود عاصفة ترابية، الأمر الذى يؤرق بعثة الفريق الأبيض، ويُمنون النفس بأن تتحسن حالة الطقس غدًا الثلاثاء خلال خوض اللقاء.