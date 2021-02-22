شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: لم يصلنا أى قرار رسمى بشأن إيقاف هشام نصر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد كرة اليد عن عدم وصول أى قرار رسمى حتى الآن إلى الاتحاد بشأن ما تردد فى الساعات الأخيرة بإيقاف رئيس الاتحاد هشام نصر.

وترددت أنباء فى الساعات الماضية عن إصدار الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة الدكتور حسن مصطفى، قراراً بإيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى للعبة لمدة عام بعد توصية من لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى للعبة، عقب خروج رئيس الاتحاد المصرى من الفقاعة الطبية خلال بطولة العالم رقم 27 والتى استضافتها مصر فى الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي.

ويستند الاتحاد الدولى فى اتجاه قراره بإيقاف نصر بشأن دخوله الفقاعة المغلقة مع منتخب مصر أثناء بطولة العالم الأخيرة بمصر ثم خرج منها ودخلها مرة أخرى، وتكرر الموقف مرتين؛ ما أصاب أثار استياء المسئولين عن المسابقات بالاتحاد الدولى.

وأفادت مصادر داخل الاتحاد الدولى بوجود نية داخل لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى لصدور القرار بعدما أوصت فى اجتماع المكتب التنفيذى بتوقيع عقوبة قاسية عليه، باعتباره مسئولا عن نجاح البطولة ويعمل عكس مسئولياته، الأمر الذى قابله الدكتور حسن مصطفى بالرفض القاطع أثناء البطولة حتى لا يؤثر القرار على معنويات المنتخب المصرى أثناء المنافسة.