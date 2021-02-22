شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: مجموعة بيراميدز فى الكونفدرالية متوازنة.. وجاهزون لأى منافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، على نتيجة قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى أوقعت بيراميدز فى المجموعة الرابعة والتى تضم الرجاء المغربى ونكانا الزامبى والفائز من مباراة نامونجو التنزانى وأول أغسطس الأنجولي.

وقال هانى سعيد فى تصريحات صحفية، إن المجموعة يمكن وصفها بالمتوازنة وبيراميدز جاهز لأى منافس لأن هدفه واضح وهو المنافسة على اللقب القارى، والفريق البطل لا يهتم إلا بنفسه ويركز ويجتهد من أجل تحقيق البطولة.

وأوضح المدير الرياضى أن الهدف الأول لبيراميدز فى الكونفدرالية تحقق، وهو التأهل لدور المجموعات، ويعد الهدف الأكبر والأشمل وهو الوصول للنهائى وتكرار إنجاز النسخة الماضية والتتويج باللقب الغالى والفوز بالكأس.

وشدد سعيد على أن التواجد بدور المجموعات يجب أن تتوقع معه مباريات قوية فى ظل وجود أندية كبيرة صاحبة تاريخ فى بطولات أفريقيا، وبيراميدز لا ينظر كثيرا لمستوى المجموعات، لأن كل المجموعات الأربعة صعبة، ولن تكون هناك مباريات سهلة على أى فريق.

وأشار المدير الرياضى إلى أن كل اللقاءات تحمل صعوبة وقوة، خاصة المباريات التى تلعب خارج الأرض ستكون مهمة للغاية، ومن الضرورى التعامل معها بشكل جيد واستغلال الخبرات الموجودة بالفريق، موضحا أن المجموعة تحتاج للتركيز والعمل الجيد من أجل تحقيق الهدف الأساسى فى البطولة.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" وحدد الاتحاد الأفريقى موعد مباريات الجولات الخاصة التى تنطلق يوم 10 مارس، بينما تقام الجولة الثانية يوم 17 مارس، والجولة الثالثة 4 أبريل، والرابعة 11 أبريل، والخامسة 21 أبريل، والجولة السادسة 28 أبريل.

فيما حدد موعد مباريات دور ربع النهائى ونصف النهائى وجاء ربع النهائى مباراة الذهاب 16 مايو والإياب 23 مايو، بينما تقام مباريات نصف نهائى البطولة الذهاب 20 يونيو والإياب 27 يونيو، وتقرر إقامة نهائى البطولة يوم 10 يوليو المقبل على أن يتم تحديد الملعب لاحقاً.