شكرا لقرائتكم خبر عن الجدية والحماس يسيطران على تدريب الأهلى قبل مواجهة سيمبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق النادي الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، على ملعب مباراة سيمبا التنزاني، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يدافع الفريق الأحمر عن اللقب الذى يحمله عن النسخة الماضية، كما يسعى لتأكيد صدارته للمجموعة بعد الفوز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، وظهر الحماس والجدية على تدريب الفريق استعدادا للمباراة المهمة.



اجاي



الأهلى يستعد لسيمبا



السولية وبواليا وحمدي فتحي



الشناوي



بانون



بواليا



جانب من المران



سعد سمير



فريق الاهلى



كهربا



محمد هاني



مروان محسن

وعقد يتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين فى فندق إقامة بعثة الفريق فى تنزانيا، وحرص خلالها على استعراض وشرح نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس أمام اللاعبين قبل مواجهة الغد. وتحدث موسيمانى خلال المحاضرة عن بعض الجوانب التكتيكية والفنية الخاصة بمران الفريق الرئيسى اليوم.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه باستاد «مكابا» فى دار السلام بتنزانيا استعداداً لمواجهة فريق سيمبا التنزانى فى الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

على صعيد متصل، أكد بيتسو موسيمانى أن فريق سيمبا التنزانى قوى ومميز، لكن الأهلى جاء هنا لتحقيق الفوز على منافس قوى يتمتع بجماهيرية كبيرة.

وتحدث موسيمانى حول مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية، وتأثير ذلك على مسيرة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أن الأمر مختلف تماما، ولكنه استفاد ولاعبو الأهلى من المشاركة التى كانت صعبة للغاية.

وقال موسيمانى، «الأهلى تأثر كثيرا بالمباريات الصعبة فى كأس العالم للأندية، وهذا ما تسبب فى وجود غيابات للإصابة بعد البطولة؛ لأننا خضنا 3 مباريات في9 أيام، لكن الخبرات التى اكتسبناها من المشاركة فى كأس العالم للأندية ستفيدنا كثيرا».

وأضاف موسيماني، « لدينا تركيز كامل الآن على مباراة الغد أمام سيمبا، وما نسعى لتحقيقه فى البطولة وليس التفكير فى الماضي».

وعن مواجهة سيمبا التنزانى وتأثيرها على مشوار الفريق نحو صدارة المجموعة قال موسيماني، «ننظر لجدول المجموعات هذا الموسم بشكل مختلف، ونسعى لحسم التأهل مبكرا على عكس الموسم الماضي، الذى حسمنا التأهل فيه على حساب الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة.