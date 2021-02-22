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شكرا لقرائتكم خبر عن الجدية والحماس يسيطران على تدريب الأهلى قبل مواجهة سيمبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق النادي الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، على ملعب مباراة سيمبا التنزاني، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يدافع الفريق الأحمر عن اللقب الذى يحمله عن النسخة الماضية، كما يسعى لتأكيد صدارته للمجموعة بعد الفوز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، وظهر الحماس والجدية على تدريب الفريق استعدادا للمباراة المهمة.
اجاي
الأهلى يستعد لسيمبا
السولية وبواليا وحمدي فتحي
الشناوي
بانون
بواليا
جانب من المران
سعد سمير
فريق الاهلى
كهربا
محمد هاني
مروان محسن
وعقد يتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين فى فندق إقامة بعثة الفريق فى تنزانيا، وحرص خلالها على استعراض وشرح نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس أمام اللاعبين قبل مواجهة الغد. وتحدث موسيمانى خلال المحاضرة عن بعض الجوانب التكتيكية والفنية الخاصة بمران الفريق الرئيسى اليوم.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه باستاد «مكابا» فى دار السلام بتنزانيا استعداداً لمواجهة فريق سيمبا التنزانى فى الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.
على صعيد متصل، أكد بيتسو موسيمانى أن فريق سيمبا التنزانى قوى ومميز، لكن الأهلى جاء هنا لتحقيق الفوز على منافس قوى يتمتع بجماهيرية كبيرة.
وتحدث موسيمانى حول مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية، وتأثير ذلك على مسيرة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أن الأمر مختلف تماما، ولكنه استفاد ولاعبو الأهلى من المشاركة التى كانت صعبة للغاية.
وقال موسيمانى، «الأهلى تأثر كثيرا بالمباريات الصعبة فى كأس العالم للأندية، وهذا ما تسبب فى وجود غيابات للإصابة بعد البطولة؛ لأننا خضنا 3 مباريات في9 أيام، لكن الخبرات التى اكتسبناها من المشاركة فى كأس العالم للأندية ستفيدنا كثيرا».
وأضاف موسيماني، « لدينا تركيز كامل الآن على مباراة الغد أمام سيمبا، وما نسعى لتحقيقه فى البطولة وليس التفكير فى الماضي».
وعن مواجهة سيمبا التنزانى وتأثيرها على مشوار الفريق نحو صدارة المجموعة قال موسيماني، «ننظر لجدول المجموعات هذا الموسم بشكل مختلف، ونسعى لحسم التأهل مبكرا على عكس الموسم الماضي، الذى حسمنا التأهل فيه على حساب الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة.