شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: المرحلة الثانية لمعسكر منتخب الناشئين تنطلق 3 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مؤمن سليمان، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006، أن المرحلة الثانية من المعسكر المفتوح للمنتخب ستنطلق الأربعاء 3 مارس المقبل، بمشاركة 30 لاعبا.

وأوضح مؤمن أن الأمور تسير بشكل جيد خلال الأيام الثلاثة الأولى للمرحلة الأولى للمعسكر التي تنتهي الخميس المقبل، ويشارك به 70 لاعبا، وهناك عدد كبير من اللاعبين الذين تركوا انطباعا جيدا لدى الجهاز الفني.

وأشار المدير الفني لمنتخب الناشئين إلى أن القوام المبدئي للمنتخب سيضم 100 لاعب، سيتم متابعتهم مع ترك الباب مفتوحا أمام جميع اللاعبين الآخريين لضمهم للمنتخب، مع مراعاة التطور والتغير الذي يحدث في مستويات اللاعبين نظرا لطبيعة المرحلة السنية.

وبدأ لاعبو المجموعة الأولى فى التجمع السبت الماضي حتى اليوم الاثنين بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، بينما ينضم لاعبو المجموعة الثانية للمعسكر المفتوح الثلاثاء المقبل وحتى الخميس بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى أيضا.

وبدأ منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006 ، رحلة عملهما بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التي سيتم اختبارها من خلال معسكر مفتوح يقام الأسبوع المقبل.

وصرح محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب مواليد 2003 بأن فترة اختيارات اللاعبين سوف تتم من خلال عدة أفواج لضمان متابعة أكبر عدد من اللاعبين عن قرب، كما أن المجموعة التي ستدخل معسكر الأسبوع المقبل لا يعد اختيارا نهائيا .

من جانبه أكد مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 حرصه على اتباع الاجراءات الاحترازية في وضع قواعد المنتخب مع توقف مسابقات الناشئين ما يجعل التجمعات الأولى للمنتخب ستتكون من مجموعات مختلفة من اللاعبين حتى يتم الاختيار النهائي، وهو ما يتطلب أن يبذل اللاعبون كل جهدهم من أجل ضمان مقعد لهم في صفوف الفريق.