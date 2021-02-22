الدوري السعودي: فوز مستحق للتعاون على الوحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

حقق ​التعاون​ فوزاً مستحقاً على مضيفه ​الوحدة​ بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة العشرين من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​ لكرة القدم.



وإفتتح اليخاندرو روميرو غامارا التسجيل في الضيوف في الدقيقة 24 لينتهي الشوط الأول بتقدم التعاون بهدف للاشيء.

وإنتظر التعاون حتى الدقيقة 89 من عمر اللقاء لإضافة الهدف الثاني الذي حمل توقيع ليندر تاوامبا من ركلة جزاء.

ورفع التعاون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس فيما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الثامن.