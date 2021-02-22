- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أستون فيلا يتجه لفتح تحقيق بتسريب خبر إصابة غريليش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021
أشار مدرب أستون فيلا، دين سميث إلى أن فريقه ينوي فتح تحقيق لتحديد هوية المسؤول عن تسريب خبر إصابة جاك غريليش عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل مواجهة ليستر سيتي 1-2 ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز.
وصرح سميث لصحيفة "ديلي إكسبريس" الإنكليزية: " علمت أنه انتشر خبر على وسائل التواصل الاجتماعي عن غياب غريليش للإصابة".
وأضاف: "إذا خرجت تلك المعلومات من ملعب التدريب لدينا، فسأعرف من المسؤول عن ذلك، وسأوبخه".
وختم سميث: "هو شيء لست سعيداً به بكل تأكيد، لذا سنصل إلى حقيقة الأمر".