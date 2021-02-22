أستون فيلا يتجه لفتح تحقيق بتسريب خبر إصابة غريليش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

أشار مدرب ​أستون فيلا​، ​دين سميث​ إلى أن فريقه ينوي فتح تحقيق لتحديد هوية المسؤول عن تسريب خبر إصابة ​جاك غريليش​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل مواجهة ليستر سيتي 1-2 ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز.



وصرح سميث لصحيفة "ديلي إكسبريس" الإنكليزية: " علمت أنه انتشر خبر على وسائل التواصل الاجتماعي عن غياب غريليش للإصابة".

وأضاف: "إذا خرجت تلك المعلومات من ملعب التدريب لدينا، فسأعرف من المسؤول عن ذلك، وسأوبخه".

وختم سميث: "هو شيء لست سعيداً به بكل تأكيد، لذا سنصل إلى حقيقة الأمر".