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موناكو يسخر من برشلونة بعد الفوز على باريس سان جيرمان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

سخر نادي ​موناكو​ الفرنسي من ​برشلونة​ الإسباني بعد الفوز على ​باريس سان جيرمان​ بنتيجة 2 - 0 في بطولة ​الدوري الفرنسي​.

وجاءت هزيمة باريس سان جيرمان بعد أيام قليلة من فوزه على برشلونة في ذهاب دور الـ16 من بنتيجة 4

وكتب موناكو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تغلبنا على باريس سان جيرمان في الدور الأول والثاني".

وأضاف: "برشلونة إذا كنت بحاجة إلى نصيحة راسلونا مباشرة".

يذكر ان البرشا بحاجة لمعجزة في لقاء الاياب لقلب النتيجة والتاهل للدور المقبل.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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