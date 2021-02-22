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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موناكو يسخر من برشلونة بعد الفوز على باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021
سخر نادي موناكو الفرنسي من برشلونة الإسباني بعد الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 2 - 0 في بطولة الدوري الفرنسي.
وجاءت هزيمة باريس سان جيرمان بعد أيام قليلة من فوزه على برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4
وكتب موناكو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تغلبنا على باريس سان جيرمان في الدور الأول والثاني".
وأضاف: "برشلونة إذا كنت بحاجة إلى نصيحة راسلونا مباشرة".
يذكر ان البرشا بحاجة لمعجزة في لقاء الاياب لقلب النتيجة والتاهل للدور المقبل.