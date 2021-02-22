موناكو يسخر من برشلونة بعد الفوز على باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

سخر نادي ​موناكو​ الفرنسي من ​برشلونة​ الإسباني بعد الفوز على ​باريس سان جيرمان​ بنتيجة 2 - 0 في بطولة ​الدوري الفرنسي​.



وجاءت هزيمة باريس سان جيرمان بعد أيام قليلة من فوزه على برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4

وكتب موناكو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تغلبنا على باريس سان جيرمان في الدور الأول والثاني".

وأضاف: "برشلونة إذا كنت بحاجة إلى نصيحة راسلونا مباشرة".

يذكر ان البرشا بحاجة لمعجزة في لقاء الاياب لقلب النتيجة والتاهل للدور المقبل.