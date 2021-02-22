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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر داني ميرفي: ليفربول سيغيب عن دوري الابطال في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021
المح النجم السابق لنادي ليفربول الانكليزي داني ميرفي الى أن الريدز لن يتمكن من الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك في ظل وضعية الفريق الحالية التي يعيشها هذا الموسم.
وخلال تصريحات له، قال ميرفي: "الثقة منخفضة، أعتقد أن علامة استفهام القوة والعمق موجودة الآن مقارنة بفريق مثل مانشستر سيتي، وربما حتى لاعبين مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد من حيث عمق الفريق".
وأضاف: "لم يواجهوا هذه المشاكل في السنوات السابقة في فترة نجاحهم، لذلك ربما يتعين على التسلسل الهرمي النظر إليه، هل عليهم الآن ضم لاعبين جدد إلى صفوف الفريق؟".
واختتم: "لقد كان وقتًا مروعًا بالنسبة لهم ولكن، وأنا أقول لكن بمعنى إيجابي، لديهم الوقت الآن لاستعادة هذا مرة أخرى، لكن مستواهم في الآونة الأخيرة لا يشير إلى أنهم سيواصلون سلسلة انتصارات في أربع من خمس مباريات".