داني ميرفي: ليفربول سيغيب عن دوري الابطال في الموسم المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

المح النجم السابق لنادي ​ليفربول​ الانكليزي ​داني ميرفي​ الى أن الريدز لن يتمكن من الوصول إلى ​دوري أبطال أوروبا​ في الموسم المقبل، وذلك في ظل وضعية الفريق الحالية التي يعيشها هذا الموسم.



وخلال تصريحات له، قال ميرفي: "الثقة منخفضة، أعتقد أن علامة استفهام القوة والعمق موجودة الآن مقارنة بفريق مثل مانشستر سيتي، وربما حتى لاعبين مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد من حيث عمق الفريق".

وأضاف: "لم يواجهوا هذه المشاكل في السنوات السابقة في فترة نجاحهم، لذلك ربما يتعين على التسلسل الهرمي النظر إليه، هل عليهم الآن ضم لاعبين جدد إلى صفوف الفريق؟".

واختتم: "لقد كان وقتًا مروعًا بالنسبة لهم ولكن، وأنا أقول لكن بمعنى إيجابي، لديهم الوقت الآن لاستعادة هذا مرة أخرى، لكن مستواهم في الآونة الأخيرة لا يشير إلى أنهم سيواصلون سلسلة انتصارات في أربع من خمس مباريات".