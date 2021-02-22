شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي الألماني السابق ميتسلدر يخضع للمحاكمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت محكمة ألمانية الاثنين أن المدافع الدولي السابق كريستوف ميتسلدر سيحاكم في إبريل المقبل في دوسلدورف، بتهمة نشره صوراً خادشة للأطفال.

وأضافت المحكمة في بيان أن مدافع بوروسيا دورتموند السابق الذي ينفي التهم الموجهة إليه، سيحاكم اعتباراً من 29 إبريل.

واتهمت السلطات قلب الدفاع السابق (40 عاماً) بإرسال 29 صورة خادشة للأطفال لأحد معارفه عبر تطبيق واتس أب. كما سيحاكم بتهمة حيازة صور خادشة للأطفال.

لم تصدر مذكرة توقيف بحق لاعب ريال مدريد الاسباني الاسبق الذي كان يخضع لدورة تدريبية لنيل شهادة مدرب مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، عندما فُتح التحقيق بحقه في سبتمبر من عام 2019.

أكدت صحيفة بيلد المحلية حينها أن شريكة اللاعب السابق، المرتبطة به لمدة عام، قد تخلّت عنه بعد أن تلقت منه ما لا يقل عن 15 صورة لمواد خادشة للأطفال.

كما قررت قناة «ايه آر دي» العامة التي عمل لها مستشاراً منذ فترة قصيرة، على الفور تعليق تعاونها معه خلال فترة التحقيقات.

شارك ميتسلدر في 47 مباراة دولية بين عامي 2001 و2008 وحلّ وصيفاً لكأس العالم 2002 مع المانشافت. لعب مع دورتموند بين عامي 2000 و2007 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد حتى عام 2010 ويعود إلى بلاده من بوابة شالكة وينهي معه مسيرته الاحترافية في عام 2013.

من حينها، يدير وكالة إعلانات ولديه مؤسسة كريستوف ميتسلدر الخاصة به والتي تدعم مشاريع للأطفال والشباب. كما درّب فريق توس هالتيرن لما دون الـ19 عاماً.