شكرا لقرائتكم خبر عن هزائم مقلقة لباريس سان جرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أدائه اللافت ضد برشلونة بقيادة نجمه كيليان مبابي صاحب ثلاثية في مباراة انتهت بفوز صريح على الفريق الكاتالوني 4-1 في عقر دار الأخير، سقط باريس سان جرمان من عليائه في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بخسارته أمام موناكو صفر-2 ليصبح متخلفاً بفارق 4 نقاط عن ليل المتصدر.

علامات القلق بدأت ترتسم على وجوه اللاعبين والجهاز الفني والمسؤولين،

لا سيما بعد تلقي الفريق هزيمته السادسة هذا الموسم. ولخّص لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي هذا الأمر بالقول: بات عدد الهزائم مقلقاً، كان يتعيّن علينا الفوز على موناكو لقد أضعنا الكثير من الفرص لا سيما في مباريات القمة، لإحراز اللقب.

أسباب التراجع

لكن ما هي أسباب تراجع مستوى تشكيلة لم يطرأ عليها سوى تغيير فيراتي الذي شارك في الشوط الثاني، مقارنة بالفريق الذي شارك أساسياً ضد برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

يكشف فيراتي: يجب أن نفهم شيئاً أنه في فرنسا، ثمة فرق كبيرة. إن تقدّم أفضل ما لديك في دوري أبطال أوروبا لا يعني العودة وضمان الفوز في مباراة في الدوري بنسبة مئة في المئة، يجب أن نعطي مئة في المئة وإلا فإننا لن نفوز.

لم يظهر فريق العاصمة الفرنسية قتالية ضد فريق الإمارة كما فعل ضد الكتالوني، وقد لخص ذلك مدربه الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو بأن فريقه لا يملك الحافز المطلوب في الدوري المحلي حتى في مباريات القمة مقارنة مع مباريات دوري أبطال أوروبا وقال:تكلّمنا في ما بيننا على أهمية الاحتفاظ بهذا المستوى من التركيز.

بوكيتينو المسؤول

لكن المدرب الأرجنتيني الذي حل بدلاً من الألماني توماس توخل مطلع العام الحالي تحمل مسؤولية الخسارة بقوله للصحفيين: إذا كنتم تبحثون عن مسؤول أول لهذه الخسارة، فهو يجلس أمامكم. كل الآراء مقبولة، لكن المسؤولية تقع دائماً على المدرب وأنا أتحمل ذلك.

ولم يشأ المدرب الحديث عن أسباب تراجع مستوى فريقه، لا سيما محلياً بعد ست هزائم، بينها اثنتان منذ أن تسلم تدريبه بقوله: هذا هو الواقع ولا نستطيع تغييره، لكنه وعد بتغيير ذلك من خلال المزيد من العمل.

لكن المشكلة بأن استعادة التوازن أصبحت مسألة طارئة لأن الدوري ينتهي بعد 12 مرحلة وفريقه يتخلف بفارق 4 نقاط عن ليل المتصدر. كما أن ما هو مقلق معاناة سان جرمان صعوبات ضد الفرق الكبيرة، لأنه خسر على ملعبه هذا الموسم أمام ليون ومرسيليا وأخيراً موناكو.

وجهة نظر

أما مهاجم وقائد موناكو الفرنسي الدولي وسام بن يدر، فقال: كنا ندرك بأن الفريق سيشهد تراجعاً في الأداء البدني بعد برشلونة.

وكان لمدرب موناكو الكرواتي نيكو كوفاتش وجهة نظر أخرى بقوله: شاهدت المباراة ضد برشلونة، لكن إذا ما قمت بالمقارنة، أقول إننا ندافع بشكل رائع ضد سان جرمان. كان من الصعب على سان جرمان اقتحام خطوطنا.

كما كشف كوفاتش بأنه وضع خطة لشل حركة مهاجم سان جرمان مبابي، حيث تقاسم المهمة ثلاثة لاعبين هم اكسيل ديساسي وسفيان ديوب وروبن اغيلار لمراقبته والحد من خطورته. وقد نال مبابي نقطة 3 على 10 من قبل صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية.

واذا كان سر نجاح مبابي في استغلال المساحات الفارغة، فإن فريق الإمارة لم يعطه المجال إطلاقاً. كما أن مبابي يحتاج إلى خدمات البرازيلي نيمار والجناح الأرجنتيني انخل دي ماريا وكلاهما يغيب بداعي الإصابة، في حين شارك فيراتي في الدقائق الـ35 الأخيرة.