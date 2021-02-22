الامارات | الحكومة البريطانية تحدد موعداً مبدئياً لعودة الجماهير إلى الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تحدد موعداً مبدئياً لعودة الجماهير إلى الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأمل الحكومة البريطانية في عودة الجماهير جزئياً الى الملاعب في إنجلترا بدءاً من 17 مايو المقبل إذا سمحت الظروف الصحية بذلك، على ألا يتجاوز الحضور 10 آلاف شخص، وفق ما كشف رئيس الوزراء بوريس جونسون الاثنين.

وتشمل خطة إعادة فتح البلاد تدريجاً مع تقدّم البلاد في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، عودة الجماهير الى الأحداث الرياضية على ان يقتصر الحضور على ربع السعة الاستيعابية لكن دون ان يتجاوز العشرة آلاف شخص.



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