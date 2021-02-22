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بنزيما وهازارد ضمن 9 غيابات عن ريـال مدريد في مواجهة أتالانتا

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريـال مدريد، قائمة الميرنجى المسافرة إلى إيطاليا لمواجهة أتالانتا في ، الأربعاء، في ذهاب ثمن النهائي على ملعب جيويس.

ويفتقد النادي الملكي العديد من عناصره الأساسية بتلك المباراة، مثل سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدير ميليتاو، ومارسيلو دا سيلفا، وألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي، ورودريجو، بالإضافة إلى الثنائي إيدين هازارد، وكريم بنزيما.

وجاءت قائمة الريـال كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوب.
الدفاع: فاران، ناتشو، ميندي، شوست، ميجيل.
الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس، بلانكو.
الهجوم: أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو، هوجو دورو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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