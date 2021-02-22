شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما وهازارد ضمن 9 غيابات عن ريـال مدريد في مواجهة أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريـال مدريد، قائمة الميرنجى المسافرة إلى إيطاليا لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، في ذهاب ثمن النهائي على ملعب جيويس.

ويفتقد النادي الملكي العديد من عناصره الأساسية بتلك المباراة، مثل سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدير ميليتاو، ومارسيلو دا سيلفا، وألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي، ورودريجو، بالإضافة إلى الثنائي إيدين هازارد، وكريم بنزيما.

وجاءت قائمة الريـال كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوب.

الدفاع: فاران، ناتشو، ميندي، شوست، ميجيل.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس، بلانكو.

الهجوم: أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو، هوجو دورو.